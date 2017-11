Weer twee kandidaten voor de titel Brabander van het Jaar 2017 bekend, stemmen vanaf donderdag

SON - In de zoektocht naar de Brabander van het Jaar 2017 zijn dinsdag weer twee genomineerden bekend gemaakt. Dit zijn ze:

Theodoor van Leeuwen uit Boxtel

Ook mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank moeten verse groenten kunnen eten. Dat vindt Theodoor van Leeuwen uit Boxtel. Daarom heeft hij voedseltuinen opgericht in Den Bosch en Boxtel. Iedere week levert hij verse groenten voor de voedselbankpakketten. En mensen die geen baan hebben kunnen hier als vrijwilliger weer een werkritme opbouwen.



Nelly en Cees Coolen uit Tilburg

Nelly en Cees zijn onmisbaar voor de bewoners van de Hoffmannflat in Tilburg. Samen runnen zij De Weberhof, een ontmoetingsplek waar de oudere bewoners samen komen. Vijf dagen in de week worden daar allerlei activiteiten georganiseerd zodat niemand eenzaam of alleen is.



Stemmen

Krijgt een van deze genomineerden jouw stem? Ga dan vanaf donderdag 23 november 18.30 uur naar www.omroepbrabant.nl/brabandervanhetjaar. En breng je stem uit. De stembus is tot en met vrijdag 8 december 18.30 uur geopend.