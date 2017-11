De volgende genomineerden voor de titel Brabander van het Jaar 2017 zijn bekend

SON - In de zoektocht naar de Brabander van het Jaar 2017 zijn woensdag weer twee kandidaten bekendgemaakt. Dit zijn ze:

Ria Bekkers uit Prinsenbeek

In het centrum van Prinsenbeek staat het Kenia Winkeltje van Ria Bekkers. Alles wat zij in deze kringloopwinkel verdient, stopt ze in onderwijsprojecten in Kenia. Ze heeft al honderden kinderen aan een diploma en aan werk geholpen.



Jan en Toon de Bresser uit Oisterwijk

Deze broers organiseren tandemtochten voor blinden en slechtzienden. Toon begeleidt de mensen op de fiets en Jan rijdt de bezemwagen. En ze halen en brengen alle tandems met een vrachtwagen. Zo bezorgen ze ]mensen die niet vaak weg kunnen, toch een leuk dagje uit.



Krijgt een van deze twee jouw stem? Ga dan vanaf donderdag 23 november 18.30 uur naar www.omroepbrabant.nl/brabandervanhetjaar . En breng je stem uit. De stembus is tot en met vrijdag 8 december 18.30 uur geopend.