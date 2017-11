De laatste genomineerden voor de titel Brabander van het Jaar 2017 zijn bekend

SON - De laatste genomineerden in de zoektocht naar de Brabander van het Jaar 2017 zijn donderdag bekendgemaakt. Dit zijn ze:

Shirley van Overveld uit Steenbergen

Nadat haar dochtertje Ankie was overleden aan een hersentumor richtte Shirley van Overveld Stichting Ankie op. Daarmee zamelt ze op allerlei manieren geld in voor goede doelen die mensen met kanker steunen. Zo zorgt ze onder meer voor kika-knuffelberen, kanjerkettingen, cadeautjes voor zieke kinderen en een uitzichtkamer in het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie.



Rob en Koen van der Made uit Son

Vader en zoon aarzelden geen moment toen ze zagen dat twee auto's frontaal op elkaar waren gebotst. Ze haalden de twee zwaargewonde bestuurders eruit. En dat was maar net op tijd, want vlak daarna vloog een van de auto's in brand.



Stemmen

Wil je een stem uitbrengen op jouw favoriete kandidaat? Ga dan naar www.omroepbrabant.nl/brabandervanhetjaar. De stembus is tot en met vrijdag 8 december 18.30 uur geopend.