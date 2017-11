Met nieuw carnavalsnummer van Snollebollekes ga je 'Op en Neer'

EINDHOVEN - Het nieuwe carnavalsnummer van Snollebollekes is uit. De vrolijke meezinger heet Op en Neer. Tegelijkertijd is ook de videoclip gelanceerd.

Aan het meezinggehalte zal het niet liggen. Teksten als ‘Want iedereen die springt, en zingt, en drinkt, alles door elkaar, het is het feestje van het jaar’ en ‘Als ik er ben dan witte ’t wel, een gek in huis echt overal’ worden tijdens carnaval waarschijnlijk moeiteloos meegezongen.



In de videoclip wordt zanger Rob Kemps weer vergezeld door zijn vaste danseressen. Er is ook een rol weggelegd voor René van Leeuwen van Dumpert. Omroep Brabant was bij de opnames van de videoclip.Eind oktober bereikte Vrouwkes, de eerste carnavalskraker van Snollebollekes, de magische grens van tien miljoen views op YouTube.