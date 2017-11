175 kinderen krijgen les in de trein: 'Leuker dan die saaie lokalen'

TILBURG - Het is een bijzondere dag voor 175 kinderen van basisscholen uit de regio. Ze kregen vrijdagochtend geen les in een duf lokaal, maar in een rijdende trein. De leerlingen kregen het tripje cadeau vanwege de negentigste verjaardag van Tilburg University.

Dolenthousiast stapt Julius van Dijk (10) uit Oisterwijk de trein in. "Normaal moet je van de juf stilzitten en dat is saai. Hier zit je gezellig met zijn allen in de trein. Dit is lachen." Naast hem zit zijn klasgenoot Niels van der Heijden uit Tilburg: "Je hebt hier ook een veel leuker uitzicht."

Iets verderop in de trein eet Valerie van Engelen (10) uit Chaam zich misselijk aan de spekkies. "Het is echt super leuk, maar wel een beetje raar. Dit heb ik nog nooit gedaan."

Apart spoor

De trein rijdt van de universiteit naar station Tilburg. Normaal duurt dat ritje ongeveer drie minuten, maar nu een half uur. De sprinter rijdt over een speciaal spoor, anders zou de les te kort zijn.

"Dit zijn de studenten van de toekomst. Daarom willen we ze ook bij het feestje betrekken", vertelt Kim Ardon, woordvoerder van de universiteit. "Ze zijn jong en willen nog van alles leren."

Ook de rest van de dag krijgen de kinderen nog allerlei leuke lessen van de hoogleraren. Zo krijgen colleges over robots bouwen, pesten maar ook politiek. Dat gebeurt op verschillende plekken in Tilburg zoals de raadszaal, het politiebureau en het Natuurmuseum.Het is niet het enige wat de universiteit doet om haar lustrum te vieren. De afgelopen maanden waren er volop activiteiten. Zo waren er nachtcolleges, een talentenjacht en andere grote feesten. Op zaterdag komen oud-studenten een feestje bouwen op de campus.