Ontvoering 16-jarige 'jihadbruid' uit Heesch: 3 jaar cel en tbs geëist

DEN BOSCH - Tegen de 39-jarige Amsterdammer Marlon G. die een 16-jarig meisje uit Heesch mee wilde nemen als jihadbruid naar Syrië, is drie jaar cel en tbs geëist. Volgens de officier van justitie werd het kwetsbare meisje gedwongen met hem te trouwen en in Antwerpen vastgehouden als voorbereiding op een reis naar het strijdgebied.

De man wordt beschuldigd van ontvoering en deelname aan een terroristische organisatie. Het meisje uit Heesch was in de zomer van 2016 drie weken vermist. Ze was al eerder bekeerd tot de islam en had Marlon G. via internet leren kennen. Zij zegt dat hij haar heeft meegenomen naar Antwerpen en regelmatig heeft mishandeld.



Bevrijd

Op 15 augustus 2016 durfde ze de Belgische politie te bellen en kon ze worden bevrijd. Het meisje verklaarde dat ze dag en nacht in angst leefde toen ze in Antwerpen zat met G.

Marlon G. bekeerde zich in 2011 tot de islam, maar zegt zelf dat hij geen IS-sympathisant is. G. werd al eerder veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. Het is niet precies duidelijk waarvoor dat was.

Marlon G. was vrijdag niet aanwezig in de rechtbank in Den Bosch. Hij noemt de beschuldigingen onzin. De Amsterdammer verklaarde dat het meisje met hem wilde trouwen en dat het huwelijk niet echt was.