Bossche wethouder stapt op na ongeluk onder invloed van alcohol

DEN BOSCH - Jos van Son, wethouder in Den Bosch, is vrijdag uit het college van B en W gestapt, nadat hij woensdag onder invloed van alcohol een ongeluk had veroorzaakt. De 64-jarige wethouder van Rosmalens Belang maakte zijn vertrek vrijdag bekend per brief. Met het vertrek wordt de bestuurlijke crisis in de stad alleen maar groter.

Van Son was woensdagavond betrokken bij een verkeersongeluk in Maliskamp. Hij had op dat moment te veel alcohol op, zegt hij. Van Son kreeg een proces-verbaal van de politie.



'In verband met mijn functie en verantwoordelijkheid in het openbaar bestuur van Den Bosch heb ik nu geoordeeld dat ik mijn wethouderschap per direct moet beëindigen', aldus de wethouder.



Alcoholprobleem

Volgens het Brabants Dagblad heeft de wethouder erkend dat hij een alcoholprobleem heeft. Hij zegt professionele hulp te krijgen.



Jos van Son kondigde eerder aan na de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar de Bossche politiek te zullen verlaten. "Begin volgend jaar word ik 65. En dat zou betekenen dat ik (hopelijk) 69 jaar oud zou zijn aan het einde van die 'regeerperiode'. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik dat niet moet doen. Dat ik het stokje wil overdragen aan de jongere generatie."



Positie Paul Kagie onzeker

Ook de positie van de Bossche wethouder Paul Kagie is onzeker. Aanleiding is het opstappen van de fractie van Bosch Belang uit de coalitie in Den Bosch. De partij heeft geen vertrouwen meer in de partners VVD, CDA, D66 en Rosmalens Belang, omdat het geen steun kreeg in het voorstel voor een zwembad in Den Bosch-West.