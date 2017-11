Duikers vinden lichaam in kanaal in Son en Breugel

SON EN BREUGEL - Duikers hebben vrijdagmiddag het lichaam van een man gevonden in het kanaal in Son en Breugel. Wandelaars zagen iemand in het water springen, waarna de hulpdiensten zijn ingeschakeld. Na ongeveer een uur werd het lichaam van de man gevonden.

Het is nog onduidelijk om wie het gaat. Volgens de politie zou de man bewust in het water zijn gesprongen en zelfs nog een stukje hebben gezwommen. De politie sluit een misdrijf daarom uit.