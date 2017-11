School ontruimd na ongeluk met kwik in scheikundelokaal, medewerker naar ziekenhuis

OOSTERHOUT - Het Sint-Oelbert Gymnasium aan de Warandalaan in Oosterhout is vrijdagmiddag ontruimd nadat in het scheikundelokaal een barometer met het giftige kwik kapot viel. De scheikunde-assistent is voor onderzoek met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De amanuensis was bezig om een scheikundeles voor te bereiden. Daarbij liet hij de barometer vallen. Zo'n 200 milliliter kwik lekte op de grond. De assistent kwam in aanraking met giftige druppels. De leerlingen waren op dat moment nog niet in het lokaal, aldus een woordvoerster van de Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant.



Toetsweek

Alle leerlingen en docenten zijn meteen geëvacueerd en opgevangen in de sportzaal van de school. De school heeft zo'n achthonderd leerlingen, maar vrijdag waren er ongeveer honderdvijftig op school om toetsen te maken. De school heeft de proefwerken uitgesteld en de leerlingen naar huis gestuurd.



De brandweer heeft meerdere lokalen op giftige kwikdampen gecontroleerd. De school wordt geventileerd. Een gespecialiseerd bedrijf gaat de kwikdruppels vrijdagmiddag opzuigen.



Giftige damp

Als kwik vrijkomt uit bijvoorbeeld een kapotte barometer valt de vloeistof in kleine druppeltjes uit elkaar. Er ontstaat dan een giftige damp die bij inademing voor ernstige gezondheidsklachten kan zorgen. Zoals misselijkheid, hoofdpijn, kortademigheid en koorts.