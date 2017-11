Hij is bijna weer in het land: 5 grote Sinterklaasintochten op een rij

EINDHOVEN - Sinterklaas en zijn keurkorps pieten zijn vanuit Spanje onderweg naar Nederland. Zaterdag zet het gezelschap in Dokkum (Friesland) officieel voet op Nederlandse bodem en meert de Pakjesboot 12 aan. Maar het bontgekleurde gezelschap doet dit weekeinde ook veel plaatsen aan in Brabant. Traditioneel gebeurt dit ook weer met de boot, te voet en te paard. Of… in een vliegtuig, zoals in Bosschenhoofd.

De Sint heeft komend weekend een volle agenda. We zetten een aantal sinterklaasintochten op een rij. Trek zaterdag of zondag wel een dikke jas aan en neem voor de zekerheid ook een paraplu mee, want het kan wel eens guur weer worden.



Zaterdag:

Eindhoven

Wil je op zaterdag Sinterklaas en zijn pieten zien aanmeren, dan moet je rond het middaguur op de Kanaaldijk-Noord zijn. Rond één uur meert de Sint en zijn gevolg aan. Voor de wachtende kinderen en hun ouders is er vanaf halftwaalf een opwarmprogramma. Vervolgens vertrekt Sinterklaas en zijn gevolg rond één uur richting het centrum waar op het 18 Septemberplein het feest verder gaat.



Breda

In Breda wordt Sinterklaas, hoe toepasselijk, ontvangen in de haven bij het Spanjaardsgat. Traditioneel brengen pieten vanaf de muur van het monument via kabels de cadeaus aan wal. De boot van de goedheiligman wordt vergezeld door pieten op jetski’s. De Sint wordt rond twee uur verwacht.



Zondag:

Den Bosch

Zondag rond het middaguur wordt Sinterklaas verwacht in Den Bosch. Na een glorieuze intocht over de Zuid-Willemsvaart, meert de boot met de cadeautjes en de Sint aan bij het Sint Jansbolwerk. Daarna trekt de feestelijke stoet richting de Markt in het centrum van de stad. Daar zal de kersverse burgemeester Jack Mikkers hem voor de eerste keer welkom heten in de Brabantse hoofdstad.



Helmond

Helmond en Sinterklaas worden vaak in één adem genoemd omdat de goedheiligman soms zijn intrek neemt in het kasteel. Zondag vaart de Sint en zijn gezelschap rond één uur weer de Helmondse haven binnen. Grote vraag is natuurlijk: gaat de Julianabrug zonder problemen open?



Tilburg

Kinderen in Tilburg moeten vroeg uit de veren want de sint komt samen met honderden pieten rond elf uur aan in de Piushaven. Vorig jaar kon de Pakjesboot 12 maar net onder de brug door. Tegen twaalf uur vertrekt de sint via het Pieter Vreedeplein naar de Spoorzone. Daar kan in de Wagenmakerij handen worden geschud met de sint en de verlanglijstjes worden ingeleverd.



Waarom te paard of met de boot komen, als je binnen de gemeentegrenzen een vliegveld hebt? Volgens goed gebruik landt de Sint ook dit jaar op Breda International Airport, voorheen vliegveld Seppe, in Bosschenhoofd. Zijn trouwe viervoeter Amerigo staat dan al te wachten, evenals de vele kinderen met hun ouders. De sint landt rond het middaguur, zo liet de 'luchtverkeersleiding' weten.