Met mes zwaaiende man zakt door koepel van moskee

BERGEN OP ZOOM - Een man is vrijdagmiddag gewond geraakt nadat hij door een koepel van de moskee aan de Oude Stationsweg in Bergen op Zoom is gezakt. De man stond met twee tassen op het dak. Ook had hij een mes bij zich.

De politie kreeg aan het begin van de middag een melding binnen over een man op het dak van de moskee. De politie ging er gelijk op af en zette de omgeving af. De man was niet gevaarlijk voor de omgeving. Waarom hij op het dak zat, is nog onduidelijk. Wat wel bekend is, is dat hij in ieder geval niet aan het werk was.



Naar verloop van tijd hield de koepel op het dak het niet meer en zakte hij er doorheen. De man raakte gewond, maar kon ter plekke door het ambulancepersoneel worden geholpen. De politie arresteerde de man. In de twee tassen zaten kledingstukken.