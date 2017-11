Bewoner stak asielzoekerscentrum in brand door papier in bed te verzamelen en aan te steken

DEN BOSCH - De 29-jarige bewoner van het asielzoekerscentrum (azc) Grave in Velp die afgelopen maart brand stichtte in het azc, heeft twintig maanden celstraf gekregen. Dat heeft de rechter vrijdag bepaald. De geboren Iraniër verzamelde bewust papier en spullen en stak deze in zijn bed in brand.

De man werd ook schuldig bevonden aan vernielingen. Ook bedreigde hij een brandweercommandant door dingen in zijn richting te gooien.



Al acht maanden vast

De 29-jarige man zit al acht maanden in voorarrest. Dat wordt van zijn totale gevangenisstraf afgetrokken. De man is volgens de rechtbank verminderd toerekeningsvatbaar.