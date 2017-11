Drijvend kinderkunstwerk GLOW vernield door vandalen

EINDHOVEN - Het kinderkunstwerk van GLOW, Drijflanden, is donderdagnacht vernield door vandalen. Een aantal drijvende maquettes uit de Dommel werd omver gegooid, anderen zijn op het droge getrokken en kapot gemaakt.

Vrijdagmiddag was de schade zo goed als hersteld. Bezoekers kunnen Drijflanden vanavond gewoon bezoeken tijdens de GLOW-route.



Het kunstwerk Drijflanden is gemaakt door ruim 1100 leerlingen uit groepen vijf en zeven van twintig basisscholen in Eindhoven.



Lichtgevende eilanden

Met verschillende neonmaterialen en technieken maakten de kinderen maquettes van hun eigen verzonnen eiland. De lichtgevende eilanden drijven deze week tijdens GLOW op de Dommel. Ze worden met blacklight belicht.