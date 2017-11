PSV klaar voor de topper tegen PEC Zwolle [VIDEO]

EINDHOVEN - Als comfortabele koploper begint PSV zondagmiddag in Zwolle aan een reeks van zeven wedstrijden tot aan de winterstop. Een pittige reeks, met onder meer uitwedstrijden tegen FC Groningen, Excelsior én Ajax. Maar dus ook die tegen PEC Zwolle, de verrassende nummer drie van de ranglijst. Mocht PSV door de afgelopen resultaten vertrouwen getankt hebben, dan geldt dat zeker ook voor de ploeg van John van 't Schip.

PSV-trainer Phillip Cocu weet ook dat er belangrijke weken aankomen. Goede resultaten kunnen de voorsprong op de concurrentie nog groter maken. Maar beslissingen vallen er volgens hem nog niet voor de winterstop.



"Er volgt nu een druk schema met een paar pittige wedstrijden. Als we daar ook goede resultaten pakken geeft dat nog meer vertrouwen voor de tweede seizoenshelft. Maar in de komende reeks wordt niet al de titel beslist. Daarom bekijken we het gewoon per wedstrijd."



En de eerste is dus zondag tegen PEC Zwolle, net als PSV uitstekend aan de competitie begonnen.



Pittige wedstrijd

Cocu: "PEC Zwolle speelt als een hecht team. Met veel spelplezier en vertrouwen en daardoor is dat team gaan groeien. Creëren tegen elke tegenstander mogelijkheden en kansen, maar kunnen ook uitstekend inzakken en loeren op kansen. Ze staan niet voor niks zo hoog. Het wordt een pittige wedstrijd."



Bij PSV is iedereen fit. De vermoedelijke opstelling tegen Zwolle: Zoet; Arias, Schwaab, Isimat, Brenet; Van Ginkel, Pereiro, Hendrix; Locadia, De Jong, Lozano.