Erwin van de Looi wil bij Willem II dezelfde 'spirit, energie en houding' als tegen Ajax en AZ

TILBURG - Sparta, VVV-Venlo, Heracles Almelo en NAC Breda. Het zijn de komende tegenstanders voor Willem II. Een serie duels waarin de club van trainer Erwin van de Looi moet presteren, een kans om de onderste regionen te verlaten. "Beseffen goed dat we punten moeten pakken."

Ontspannen stapt Van de Looi vrijdagmiddag de perskamer binnen. Hij is klaar voor de start van een mooie en vooral belangrijke serie wedstrijden. Met een glimlach op het gezicht kijkt hij vooruit op het duel, het vertrouwen is groot in Tilburg. "We hebben een goed gevoel. We staan niet hoog op de ranglijst, maar je ziet wel dat de ploeg de laatste weken groeiende is. We voeren de dingen steeds beter uit."



"We moeten ons realiseren dat we goed moeten zijn in deze wedstrijden, vooral in deze wedstrijd. Geen enkele wedstrijd is voor ons makkelijk. En als we ons dat beseffen en dezelfde spirit, energie en houding als de vorige wedstrijden hebben, maken we de komende wedstrijden weer goede kans", aldus Van de Looi.



Basisplaats Fran Sol

Willem II moet het doen zonder aanvoerder Jordens Peters, net als de langdurig geblesseerde Etien Velikonja. "Dat is vervelend, uiteraard. En Asumah Abubakar is al een tijdje weg. Aan de andere kant, Fran Sol is weer terug en dat geeft weer extra energie."



"Hij is behoorlijk fit", zegt Van de Looi over Sol. "De ingreep was niet heel erg zwaar. De echte operatie bedoel ik dan, het verhaal erachter natuurlijk wel. We kunnen wel zien dat hij geopereerd is, dat zie je aan zijn waardes, hartslag en dat soort zaken. Maar hij is een belangrijke jongen voor ons. We gaan morgen met hem starten en hoe lang hij het vol gaat houden gaan we zien. Hij is mentaal sterk, dus ik denk wel een tijdje."



De serie wedstrijden wil Van de Looi in eigen huis starten met een zege. "Voor het gevoel is dat wel heel goed, het is ook belangrijk om zo snel mogelijk zoveel mogelijk punten te halen. We staan nu met een hele groep op negen punten, daarvoor staan ze met tien, elf en twaalf punten. Een paar overwinningen en je kunt weg zijn."Punten pakken is dan ook het belangrijkste zaterdag. "Dat beseffen we heel goed. Maar wel op een bepaalde manier. Daar zijn we mee bezig, trainen we veel op. Wij denken dat we daarmee de meeste kans op succes hebben, daar moeten we ons aan houden. Maar uiteindelijk telt morgenavond alleen het resultaat."De oefenmeester hoopt tegen Sparta weer te kunnen rekenen op de fans van de Tricolores. "De laatste thuiswedstrijden hebben we prima gespeeld. De wisselwerking tussen publiek en spelers is hartstikke goed. Dat moeten we in stand te houden door goed te spelen morgen."