Brand in villa in Boxtel blijkt veroorzaakt door groep kinderen

BOXTEL - De grote brand in een leegstaande villa aan de Eindhovenseweg in Boxtel van afgelopen maandag blijkt het gevolg te zijn van vuurwerk dat werd aangestoken door een groep jongens van 12 tot 14 jaar oud. Dat zegt de politie.

Volgens de politie was er al snel vermoeden van brandstichting. Getuigen hadden jongens in de buurt van de villa gezien.



Verder onderzoek leidde naar acht jongens in de leeftijd van 12 tot 14 jaar oud. Waarschijnlijk hebben de jongens vuurwerk afgestoken bij de villa. Daarna is brand ontstaan.

Jongens worden verhoord

De jongens zouden enorm zijn geschrokken en zijn weggelopen nadat ze nog een poging deden om het vuur uit te maken. Komende week worden de jongens samen met hun ouders verhoord op het bureau om meer duidelijkheid te krijgen.