Kraker tegen Ajax brengt bij de PSV-vrouwen extra krachten vrij

EINDHOVEN - Het vrouwenteam van PSV heeft de punten hard nodig en dus is de komende wedstrijd er eentje om in de gaten te houden. Zeker omdat de tegenstander zondagmiddag op De Herdgang Ajax is. Net als bij de mannen is deze wedstrijd dus ook een prestigeduel. Kirsten Koopmans is duidelijk wat dat betreft. "Ik ben extra geprikkeld tegen Ajax. Ik vind ze wat arrogant en ben dus extra gemotiveerd."

Tegelijkertijd met het mannenteam van PSV, dat de eredivisietopper bij PEC Zwolle op het programma heeft staan, wordt de vrouwenkraker tegen Ajax gespeeld. En het wordt druk. Amateurclubs uit de regio komen met bussen naar De Herdgang en ook zijn er in de voorverkoop al veel kaarten verkocht. Wellicht toch een teken dat het vrouwenvoetbal na het succesvolle EK nog wat meer in de lift zit.



Snel stijgen

Maar de PSV-vrouwen zitten even niét in de lift met een zesde plaats in de eredivisie voor vrouwen. Terwijl alleen de beste vijf na de reguliere competitie om de landstitel strijden. Zaak dus om wat plaatsjes te stijgen. En dat zit er volgens Kim Mourmans wel in.



"Het staat allemaal dicht bij elkaar. Iedereen kan van elkaar winnen en je ziet ook Ajax en FC Twente punten verspelen. We bekijken het per wedstrijd en gaan echt nog wel klimmen. Alle wedstrijden knallen. Te beginnen met Ajax."