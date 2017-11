Drie miljoen euro voor nieuw kenniscentrum Breda, provincie geeft logistieke sector zetje in de rug

BREDA - Provinciale Staten hebben vrijdag drie miljoen euro beschikbaar gesteld om de logistieke sector in Brabant te versterken. Het geld is bestemd voor de Logistics Community Brabant, een onderwijsinstelling die komt op de campus van de NHTV in Breda. De stad betaalt mee.

Eén op de negen werkende Brabanders heeft een functie in de logistiek, dat zijn 160.000 mensen. Er gaat per jaar bijna 13 miljard euro in om. Probleem is dat de sector er nauwelijks in slaagt om zich te vernieuwen en daarmee concurrerend te zijn met soortgelijke sectoren in de ons omringende landen.

Om die reden geeft de provincie in 2018 drie miljoen euro aan Logistics Community Brabant. De LCB is een samenwerking tussen de logistieke bedrijven en de grote Brabantse onderwijsinstellingen, zoals bijvoorbeeld de NHTV in Breda, de Nederlandse Defensie Academie, de Technische Universiteit Eindhoven, en de Universiteit van Tilburg.



Dankzij deze samenwerking kunnen logistieke bedrijven profiteren van de kennis van hogescholen en universiteiten om zich te vernieuwen. Onderwijsinstellingen kunnen op hun beurt voordeel doen met de kennis van de bedrijven. In totaal heeft de LCB daarvoor de komende tien jaar een begroting van achttien miljoen euro.





Volgens gedeputeerde Bert Pauli van economie is die samenwerking van levensbelang voor de grote logistieke sector in Brabant. Met een sterkere concurrentiepositie blijven bestaande banen behouden en komen er nieuwe banen bij. Pauli verwachtte dat door de krachtenbundeling meer geld uit Europese fondsen naar Brabant zal gaan stromen.