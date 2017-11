Man valt van ijzeren stellage

MADE - Een man is vrijdagmiddag aan de Schanseind in Made van een stelling gevallen terwijl hij aan het werk was. De man viel van een ijzeren stellage en kwam hard neer op de grond. Volgens omstanders zou het gaan om de eigenaar van het bedrijf.

Vanwege de ernst van het ongeluk werd er ook een traumahelikopter opgeroepen. Die kwam was snel plaatse. De trauma-arts ondersteunde het personeel van de ambulance. Uiteindelijk is de man per ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht.



Wat de precieze verwondingen van de man zijn is niet bekend. Wel was de man aanspreekbaar. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht.