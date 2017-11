Bolide Max Verstappen brengt 136.000 euro op, Brabants veilingbedrijf content

ROTTERDAM - De eerste auto van Max Verstappen is verkocht. De Mercedes Benz C63 S ging vrijdag via het Brabantse veilingbedrijf Epic Auctions van de hand voor 136.000 euro. Over de koper is niets bekend omdat het bod online werd uitgebracht.

De Formule 1-coureur had voor de veiling persoonlijk zijn handtekening op het dashboard van de snelle bolide gezet. Of dat de snelle verkoop verklaart, is niet zeker. Maar het bieden vanuit de zaal in Rotterdam en online ging in hoog tempo. De veilingmeester sloeg 6000 euro hoger af dan de aanvankelijke richtprijs van 130.000 euro. Het winnende bod kwam online en de koper bleef onbekend. Of het gaat om een liefhebber van Mercedes of een fan van Max Verstappen blijft dus gissen.

Volgens Chantal Loverbos van Epic Auctions was de auto van Max Verstappen niet het enige juweeltje op de veiling. Zo ging ook de Mercedes van wijlen bierbrouwer Freddy Heineken onder de hamer. Een ander topstuk was een Porsche Carrera 3.2 cabrio uit 1989. Die bracht 199.000 euro op.

Tractors

De veiling van de exclusieve auto’s door het Brabantse veilingbedrijf is opmerkelijk. Doorgaans bemiddelt Epic Auctions op haar terrein in Leende in voertuigen en apparaten voor grondverzet en landbouwmachines. Loverbos: “We konden de hand leggen op een unieke museumcollectie aan klassieke auto’s. Daar bovenop konden particulieren nog auto’s inbrengen om te laten veilen. Dus ja, het is wel een andere tak van sport.”

Worstenbroodje

Maar het succes smaakt naar meer, bekent Loverbos. “Het is nu heel geslaagd. De ambitie is er om dit verder uit te bouwen. Maar dan wel op een Brabantse manier. Bieders kunnen rekenen op een worstenbroodje en consumptiebonnen.”

Bieden

Voor wie nog interesse heeft: op zaterdag en zondag zijn nog twee veilingdagen. Om mee te kunnen bieden, moet duizend euro borg worden betaald. Dat bedrag krijgen kopers verrekend en bieders zonder trofee krijgen het teruggestort. De normale toegang ligt op 25 euro per dag.