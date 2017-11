Vier agenten onwel na onderzoek in woning waar overval was, drugs mogelijk oorzaak

In de loods in de buurt wordt ook onderzoek gedaan. (Foto: Toby de Kort)

OISTERWIJK - Vier agenten zijn vrijdagavond onwel geworden tijdens onderzoek in een woning aan de Zandacker in Oisterwijk. De woning werd vrijdagochtend overvallen. De agenten zijn nagekeken in de ambulance.

In de schuur van de woning lagen jerrycans en verschillende ‘hennepgerelateerde goederen’, zegt de politie. Dat is mogelijk de oorzaak van het onwel worden van de agenten.



Volgens een woordvoerder van de politie werden zijn collega's misselijk toen ze onderzoek verrichtten in de woning. De brandweer verricht metingen om erachter te komen wat de precieze oorzaak is.Een kilometer verderop aan het Sprendlingenpark zijn politie en brandweer ook een onderzoek begonnen in een loods van een kringloopbedrijf. De bewoner van het huis aan de Zandacker heeft gewerkt voor het kringloopbedrijf.Drie mannen met vuurwapens hebben vrijdagmorgen rond vijf uur een huis overvallen aan de Zandacker in Oisterwijk. Na de overval zijn ze gevlucht. De bewoners, een man en en vrouw bleven ongedeerd.

LEES OOK: Gewapende mannen met bivakmutsen overvallen huis in Oisterwijk

De slachtoffers waarschuwden na de overval via de buurtpreventie-app de wijkbewoners dat er gewapende mannen in de wijk rondliepen.