Hier haalt de bestgeklede man van Nederland zijn pakken: 'Een Dijkhoffje is Britse stijl'

BREDA - VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff uit Breda mag zich sinds donderdag de bestgeklede man van Nederland noemen. Dat succes heeft hij deels te danken aan kledingzaak Michael & Giso in Breda. Want daar koopt Dijkhoff al acht jaar zijn kleding.

Rolf Giso is eigenaar van deĀ kledingwinkel in het centrum van Breda. Alle kleren worden er op maat gemaakt. "Het is wel heel erg eervol om de best geklede man van Nederland te kleden, het is loon naar werken", zegt een trotse Rolf Giso.



Dijkhoffje

'Een Dijkhoffje', noemt Giso de kledingstijl van de VVD-politicus."Dat Dijkhoffje is redelijk Britse stijl." Omdat Dijkhoff een hele eigen mening en visie heeft op zijn outfit is het volgens Rolf Giso altijd spannend om een 'Dijkhoffje' te maken.



Michael en Giso heeft de VVD-politicus ook gekleed toen hij ging trouwen. Ook de broers van Klaas zijn er ondertussen klant. De extra publiciteit is mooi meegenomen. "Morgen staan ze hier waarschijnlijk rijen dik voor de deur", grapt Rolf Giso.