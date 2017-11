Volg hier LIVE de wedstrijden van de Brabantse clubs in de Jupiler League

EINDHOVEN - Vijf Brabantse clubs komen vrijdagavond in actie in de Jupiler League. FC Oss en Helmond Sport spelen tegen elkaar, Jong PSV komt maandag pas in actie. De wedstrijden beginnen om acht uur.

FC Den Bosch-FC Volendam 2-1

De best geklasseerde Brabantse club in de Jupiler League is momenteel FC Den Bosch. De nummer zes van het tweede niveau van Nederland speelt vrijdagavond in eigen huis tegen hekkensluiter FC Volendam.



Al snel een enorme kans voor Den bosch. Sven Blummel duikt zomaar vrij op voor Volendam-keeper Hobie Verhulst. Maar zijn inzet is zo zwak, dat de doelman de bal kan tegenhouden. Na een kwartier spelen komt Den Bosch alsnog op voorsprong. Niek Vossebelt tikt leep binnen na een knappe actie en voorzet van Muhammed Mert.Den Bosch is duidelijk sterker dan de hekkensluiter in de Jupiler League. Volendam wordt bij vlaggen compleet zoek getikt. Keeper Verhulst kan ternauwernood een eigen doelpunt voorkomen. Maar toch is het na 22 minuten vanuit het niets plots 1-1. Enzo Stroo kan vrij op keeper Heemskerk af en schiet goed binnen. Den Bosch blijft sterker en blijft, soms met prachtige combinaties, aanvallen. Muhammed Mert tikt de bal van dichtbij voorlangs.Vanuit het niets komt FC Den Bosch kort na rust weer op voorsprong. Spits Jort van der Sande, die voor het eerst dit seizoen in de basis staat, kopt een vrije trap knap binnen.Een wedstrijd tussen twee concurrenten. MVV heeft zestien punten, FC Eindhoven heeft slechts een punt minder. Bij de ploeg van trainer Wilfred van Leeuwen zitten twee jeugdspelers voor het eerst bij de selectie: Valentino Vermeulen (16) en Sep Drabbels (17).Na een minuten spelen is het al 1-0 voor FC Eindhoven, Mart Lieder scoort op aangeven van Elton Kabangu de openingstreffer. Lieder maakt ook de 2-0, de bal valt voor de voeten van de spits en hij schiet de bal vervolgens hard in de kruising. En de spits van Eindhoven maakt na 22 minuten spelen doelpunt nummer drie van de avond, zijn dertiende van het seizoen.Een Brabants duel, FC Oss tegen Helmond Sport. FC Oss-trainer Klaas Wels staat met zijn ploeg zevende, hij ziet de Helmondse tegenstander als een 'goede ploeg'. "Ze staan 16e op de ranglijst, maar ik denk dat ze wat hoger horen. Zij moeten het - net als wij - van het collectief hebben en hebben allerlei kwaliteiten."Na een 0-0 gelijkspel tegen VfL Bochum tijdens de jubileumwedstrijd kijkt Helmond Sport-trainer Roy Hendriksen met vertrouwen uit naar de wedstrijd tegen FC Oss. "We hebben er veel vertrouwen in. Tegen FC Emmen en FC Den Bosch is er goed gespeeld, we willen nu een mooie reeks neerzetten."Na een klein half uur moet Helmond Sport verder met een man minder. Maiky Fecunda krijgt rood voor het vasthouden van Lesly de Sa, in de ogen van scheidsrechter doorgebroken.Het gevoel bij RKC Waalwijk is goed, de ploeg van trainer Peter van den Berg pakte vier punten uit de laatste twee duels. In totaal staat de teller op negen punten uit twaalf duels. Tegenstander Telstar doet het veel beter. De Witte Leeuwen staan momenteel vierde, op slechts vier punten van koploper NEC.De thuisploeg komt al heel snel op voorsprong. De klok geeft 52 seconden aan als Said Bakari de Waalwijkse ploeg op 1-0 zet. Hans Mulder brengt RKC na 25 minuten spelen op 2-0.