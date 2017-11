Gemaskerde dader vlucht na gewapende overval op cafetaria in Eersel

EERSEL - Bij cafetaria Lindeplein in Eersel is vrijdagavond rond negen uur een gewapende overval gepleegd. De gemaskerde dader is op de vlucht geslagen. Niemand raakte gewond.

Volgens de politie gaat het om een jongen van ongeveer zeventien jaar. Hij is rond de 1,65 meter, volledig in het zwart gekleed en draagt een glimmende jas. Tijdens de overval had hij een zwart-wit masker op. Hij is gevlucht via de Odradastraat.



Niet aanspreken

De politie is op zoek naar mensen die de dader hebben gezien, maar getuigen moeten de man niet aanspreken.