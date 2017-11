A59 bij Den Bosch dit weekeinde dicht, rijbaan wordt opgeknapt

DEN BOSCH - De A59 bij Den Bosch is dit weekeinde afgesloten voor onderhoud. Rijkswaterstaat werkt aan de rijbaan richting Zonzeel/Waalwijk en sluit de weg af vanaf zaterdagavond negen uur tot maandagochtend vijf uur.

Verkeer bij Den Bosch wordt tijdens de wegwerkzaamheden omgeleid. Doorgaand verkeer vanuit Utrecht rijdt om via Gorinchem/Oosterhout (A27). Regionaal verkeer kan het beste omrijden via de N65 (route via Berkel-Enschot).

Tijdens de wegwerkzaamheden zijn ook alle tussengelegen op-/afritten afgesloten.