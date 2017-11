Auto in brand gestoken in Oosterhout, politie houdt dronken verdachte aan

OOSTERHOUT - Aan de Professor Beelhoek in Oosterhout is vrijdagnacht een auto in vlammen opgegaan. De politie hield in de omgeving van de brand een man uit Oosterhout aan. Hij wordt ervan verdacht de brand te hebben aangestoken.

Volgens een omstander gaat het om een familieruzie en zou het de auto van de dochter van zijn ex-vrouw zijn.



Jerrycan

Bij de auto zijn de resten van een jerrycan gevonden. Een buurtbewoner ontdekte de brand en was alvast begonnen blussen. De brandweer maakte het bluswerk daarna af. Twee auto’s die in de omgeving van de brandende auto stonden, zijn op tijd weggehaald.



De verdachte, die onder invloed van alcohol was, zit nog vast.