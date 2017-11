Auto ramt lantaarnpaal in Veldhoven, bestuurder gereanimeerd

VELDHOVEN - Een automobilist heeft zaterdagochtend een lantaarnpaal geramd op de Bovenhei in Veldhoven. De bestuurder was onwel geworden.

De man is gereanimeerd en wordt in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een vrouw. Zij raakte niet gewond.



Geen ander verkeer

Bij het ongeluk was geen ander verkeer betrokken.