Vrouw gaat er vandoor na aanrijding, slachtoffer dwingt haar tot stoppen

BREDA - Een 30-jarige vrouw uit Den Haag ging er vrijdagavond vandoor nadat ze met haar auto tegen een andere auto was gebotst op het Kloosterplein in Breda. Het ongeluk gebeurde rond half zeven.

De bestuurder van de auto waar de vrouw tegenaan was gebotst ging daarop achter de Haagse vrouw aan. In de Viveslaan in Breda kon ze tot stoppen worden gedwongen.



Autosleutel

Haar autosleutel werd afgepakt en daarna werd de politie gebeld. Die hield de vrouw aan. Ze bleek dronken en kreeg een rijverbod opgelegd.