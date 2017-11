Spannend! Brabant kijkt reikhalzend uit naar Sinterklaas

EINDHOVEN - Terwijl in het hoge noorden voor- en tegenstanders van Zwarte Piet wat met elkaar in de clinch raakten, klopten in Brabant vooral de kinderharten sneller in afwachting van Sinterklaas en zijn pietermannen.

Want die spanning die ook hun ouders en grootouders in hun jeugd voelden is nog steeds hetzelfde. Want, wat brengt de Sint mee aan cadeautjes? En kunnen we vanavond de schoen al zetten? Alle discussies ten spijt dat is toch waar het uiteindelijk allemaal om draait.

Sinterklaas heeft overal in Nederland logeerplekken. In Brabant logeert hij vaak in het kasteel in Helmond dat dan ook wekenlang het Kasteel van Sinterklaas heet.

Sint in Eindhoven

In Eindhoven werd Sinterklaas ontvangen door burgemeester John Jorritsma.