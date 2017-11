Drie jongens aangehouden vanwege vernielen van kinderkunstwerk GLOW

EINDHOVEN - Drie minderjarige jongens uit Eindhoven zijn vrijdagavond aangehouden in verband met het vernielen van het kinderkunstwerk Drijflanden dat speciaal voor het Eindhovense lichtfestival GLOW is gemaakt.

Op camerabeelden hadden medewerkers van GLOW gezien dat de jongens op de Bleekstraat over een hek klommen en een kunstwerk vernielden.



Op het Molenveld konden zij de drie jongens tegengehouden en waarschuwden ze de politie. De drie jongens hebben een proces-verbaal gekregen.



In de nacht van donderdag op vrijdag was het kinderkunstwerk Drijflanden ook al vernield door vandalen. Een aantal drijvende maquettes was toen omvergegooid, andere maquettes waren op het droge getrokken en daar kapotgemaakt. Of de drie aangehouden jongens ook hierbij betrokken waren, is niet bekend.Martijn van de Kerkhof van Het Cultuurstation noemt de vernielingen 'echt een gemene rotstreek'. "Ruim 1100 leerlingen uit de groepen 5 en 7 van twintig basisscholen in Eindhoven hebben hier weken aan gewerkt!"