Stoffelijk overschot gevonden in recreatieplas IJzeren Man Vught

VUGHT - In recreatieplas de IJzeren man in Vught is zaterdagmorgen een stoffelijk overschot gevonden. Het lichaam lag bij het eilandje in de plas.

De wandel- en fietsboulevard rondom de plas is afgesloten. Een politiehelikopter heeft het gebied verkend. Brandweermensen zijn met een boot de plas op gegaan om het lichaam te bergen.