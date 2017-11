Kat al dagen in de boom, brandweer zaagt boom om

ELSENDORP - Wat doe je als een kat na een paar dagen niet uit een boom wil komen en het dier er zelfs niet met een hogedrukstraal uit te krijgen is? Dan zaag je de boom om.

Dat is precies wat er gebeurde in Elsendorp. Daar zat al dagen lang een kat in een boom aan Den Heikop. De brandweer ging er met een hoogwerker naar toe, maar die kon er niet bij. Daarna probeerde de brandweer van De Rips het beest er met een hogedrukstraal uit te spuiten.



Lokken

Toen dat ook niet lukte probeerden medewerkers van de Dierenambulance het beest met kattenbrokjes te lokken. De kat bleef zitten waar hij zat.



Uiteindelijk bleef er maar één mogelijkheid over. de boom omzagen. De kat kwam op z’n pootjes terecht en vluchtte meteen het bos in.