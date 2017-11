Man in Satudarah-hesje (32) bedreigt horecapersoneel met de dood

BERGEN OP ZOOM - Een 32-jarige man uit Bergen op Zoom is vrijdagnacht rond kwart voor drie aangehouden op de Grote Markt in zijn woonplaats. Hij wordt ervan verdacht horecapersoneel met de dood hebben bedreigd.

Volgens de politie gebeurde dat nadat hem de toegang was geweigerd omdat hij zijn motorhesje van No Surrender niet uit wilde doen of binnenstebuiten wilde dragen. In de horecagelegenheid was ook een studentenfeest en de man zou niet tot de doelgroep behoren.



Aangifte

De Bergenaar ging weg en kwam even later terug met een andere man bedreigde meerdere personeelsleden. Twee personeelsleden deden aangifte.



De man zit nog vast voor nader onderzoek en verhoor.