Man loopt hoofdwond op, vermoedelijk beschoten vanuit auto met luchtdrukwapen

EINDHOVEN - Twee mannen zijn in Eindhoven vanuit een auto waarschijnlijk beschoten met een gasdrukpistool of luchtdrukwapen. Een van hen, een 19-jarige Eindhovenaar, liep een hoofdwond op. Het voorval vond rond drie uur in de ochtend plaats op de Fransebaan. De politie zoekt naar de auto en de daders.

De twee slachtoffers liepen met hun fiets in de hand op de Fransebaan na een avondje uit. Een auto volgde de twee een tijdje. Vervolgens haalde de auto de mannen in waarna één van hen geraakt werd op het hoofd.



De politie vermoedt dat het gaat om een beschieting met een lucht- of gasdrukwapen. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.



Donkere auto

De politie onderzoekt nu wat er precies is gebeurd en zoekt de auto en de inzittenden van de auto. Het gaat om een donkere auto, mogelijk een sportmodel of 'coupé-achtige auto'. In de auto zaten drie personen, vermoedt de politie.