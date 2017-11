Guus Meeuwis let op de kleintjes: 'Ieder kind verdient een kans'

TILBURG - Een middagje naar de bioscoop. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar voor armere gezinnen is dat niet zo. Daarom mochten 350 ouders en kinderen zaterdagmiddag gratis naar de bioscoop in Tilburg. Met als grote verrassing: Guus Meeuwis.

Springskussens, pepernoten en spelletjes, aan alles was gedacht. "Ik ben er heel blij mee. Eindelijk kan ik naar de bioscoop. Ik ga niet zo vaak naar de bios." De 10-jarige Sofie Verheggen uit Tilburg geniet zichtbaar van alle spelletjes.



Sinterklaas

Na een paar uur gespeeld te hebben, mochten de kinderen gratis naar de nieuwe film: Sinterklaas & Het Gouden Hoefijzer. "De kinderen zijn zo blij! Als je die gezichtjes ziet stralen, weet je weer waarom je dit doet", vertelt Irene Nooijens, manager van Euroscoop Tilburg. Ze organiseert het samen met Fontys en de Johan Stekelenburg Stichting.

En ook de ouders hoeven even geen ‘nee’ te zeggen. “Ik heb schulden en dan is het heel rot om ‘nee’ te zeggen tegen de kleintjes”, vertelt Jamy van Kollenburg (31) uit Tilburg. “Mama is nu gelukkig en de kindjes ook.”

Guus

Het kon zomaar zijn dat Guus Meeuwis ineens naast je in de bios zat. “Ik vind dat ieder kind het recht heeft om op te groeien als een kind. En dan moet geld geen rol spelen”, zo verklaart de zanger zijn aanwezigheid. “Er komt een brok energie bij de kinderen vrij, niet normaal”, zegt hij glunderend.



In juni bestaat de bioscoop tien jaar. "Wie weet doen we dan weer iets speciaal voor de kinderen", laat Nooijens doorschemeren.