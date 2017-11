Auto in het water in Uden, bestuurder spoorloos

UDEN - In Uden is een auto in een vijver terecht gekomen. De bestuurder is spoorloos. Duikers van de brandweer zochten in de vijver. Politiemensen zochten in de omgeving. De politie vermoedt dat de bestuurder is gevlucht.

Het ongeluk gebeurde zaterdagavond op de rotonde waar de Mellesingel en de Industrielaan samenkomen. Het lijkt er op dat de auto daar over de kop is geslagen.



Brandweermensen van het oppervlaktereddingsteam uit Mill werden naar de vijver gestuurd om eventuele slachtoffers te redden, maar ze vonden niemand. Ook het duikteam uit Den Bosch werd naar Uden gestuurd.