NAC weggespeeld door Ajax, monsternederlaag dreigt [LIVE]

BREDA - NAC is zaterdagavond in een uitverkocht Rat Verlegh stadion de strijd tegen titelkandidaat Ajax niet sterk begonnen. De Bredanaars incasseerden na ruim een half uur spelen vijf tegentreffers.

Het was Ajax-verdediger Matthijs de Ligt die uit een corner raak kopte in de dertiende minuut. In de achttiende minuut was het alweer raak. Justin Kluivert legde de bal vanaf de achterlijn terug waarna Donny van Beek al glijdend de bal voor het intikken had. Nog geen tien minuten later scoorde opnieuw Donny van Beek nadat zijn schot van richting werd veranderd door een NAC-speler.



In de 29ste minuut kreeg de Braziliaanse buitenspeler David Neres de bal uit de kluts voor de voeten. Hij aarzelde niet: 0-4. En weer vijf minuten laten mocht opnieuw Matthijs de Ligt van dichtbij de vijfde treffer van dichtbij intikken na een vrije trap van Hakim Zyech.



Daarmee lijkt de keuze van Ajax-coach Marcel Keizer goed uit te vallen. Hij liet Kluivert en Van Beek, samen met Daley Sinkgraven, aan de aftrap beginnen. De oefenmeester van de Amsterdammers zoekt nog steeds naar de ideale formatie om de achterstand op koploper PSV weg te poetsen.





Het is alweer veertien jaar geleden dat NAC thuis won van Ajax. Maar het spelbeeld biedt de fans in Breda weinig hoop. De Amsterdammers domineren het duel. NAC staat momenteel op een gedeelde veertiende plaats, samen met Groningen, FC Twente en Willem II. Een of meer punten pakken tegen Ajax zou een mooie sprong in het klassement opleveren.