Willem II op achterstand tegen dodelijk effectief Sparta [LIVE]

TILBURG - Willem II speelt zaterdagavond tegen directe concurrent Sparta. De aftrap was om 20:45. Volg hier live de ontwikkelingen in de wedstrijd. Tussenstand: 0-2.

Bartholomew Ogbeche krijgt na twee minuten de eerste grote kans. Sparta-keeper Kortsmit ranselt de bal uit de korte hoek. Ook via een aangeraakt schot van Kostas Tsimikas (net naast) en een kopbal van Fran Sol (over) is Willem II dichtbij een vroege goal.



Willem II zet aan, Sparta scoort

Willem II heeft het meeste balbezit en zet veel druk, Sparta probeert er af en toe via snelle counters uit te komen, maar echt gevaarlijk worden de Rotterdammers niet. Na een kwartiertje is er wel weer een mogelijkheid voor Willem II. Een schot van Pedro Chirivella zeilt net over.

Vanuit het niets komt Sparta halverwege de eerste helft op voorsprong. Na slap verdedigen komt de bal voor de voeten van Deroy Duarte. Die schiet goed binnen: 0-1. Sparta ruikt daarna bloed. Na wederom matig verdedigen wordt het snel 0-2, wederom via Duarte. Sparta trekt daarna een muur op, waar Willem II nauwelijks doorheen komt. De grootste kans is, wederom uit het niets, voor Sparta. Douglas kopt rakelings over.

Sol en Ogbeche

Willem II speelt met de enige twee fitte spitsen in de basis. Zowel de herstelde Fran Sol als Bartholomew Ogbeche stonden aan de aftrap in het sfeervolle Koning

Willem II Stadion. Sparta is de eerste tegenstander in een reeks cruciale wedstrijden voor de Tricolores. De komende weken wachten directe concurrenten VVV-Venlo, Heracles Almelo en NAC Breda.



De wedstrijd tegen Sparta is ook een beetje de wedstrijd van Fran Sol. De spits van Willem II zit voor het eerst weer bij de selectie na zijn operatie waarbij een tumor werd verwijderd. Sol kwam 25 oktober voor het laatst in actie, in de bekerwedstrijd tegen sc Heerenveen. En dan was er vrijdag ook nog het nieuws dat Sol misschien wel bezig is aan zijn laatste weken in Tilburg. De spits zou nadrukkelijk in de belangstelling staan van VfB Stuttgart.