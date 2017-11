Muzikale tweelingzussen Steenbrink uit Oeffelt winnen Edison

EINDHOVEN - Judith en Tineke Steenbrink uit Oeffelt hebben zondagmiddag samen met trompettist Eric Vloeimans een Edison klassiek gewonnen. De Edisons zijn gerenommeerde Nederlandse muziekprijzen. De musici kregen hun prijs voor de CD 'Carrousel' waarop jazztrompettist Vloeimans samenspeelt met het ensemble Holland Baroque waarvan de tweelingzussen Judith en Tineke de artistieke leiding hebben.

De twee zussen zijn al lang druk met klassieke muziek. Judith speelt viool en Tineke orgel en clavecimbel. Ze zijn jaren bezig geweest met opnamen van de muziek van de 17e eeuwse Boxmeerse componist Buns en houden ervan te speuren naar andere nog onbekende componisten uit het verleden. Met hun orkest Holland Baroque spelen ze klassieke muziek op hoog niveau maar vinden ze het ook leuk om samen te werken met hedendaagse musici zoals Eric Vloeimans. In een video op Youtube noemt Vloeimans hen 'een stel Bondmeiden die veel voor elkaar krijgen'.Trompettist Eric Vloeimans begon ooit als verlegen jongetje dat bij de Heinekenfanfare zijn eerste solo's speelde. Inmiddels is hij een bekende trompettist die al samenspeelde met de Marinierskapel , DJ Armin van Buuren, Kyteman en sinds kort dus ook met de zusjes Steenbrink die net als hij niet vies zijn van een muzikaal experiment . In 2016 kreeg Vloeimans de muziekprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds in Noord-Brabant; een van de belangrijkste cultuurprijzen in de provincie.Holland Baroque is verguld met de Edisonmuziekprijs. Het was een publieksprijs waarbij mensen via internet mochten kiezen uit een groep door een jury geselecteerde nominaties. Judith Steenbrink: "We zijn een kleine organisatie. Ik had niet gedacht dat we al zo'n grote achterban hadden. Het is leuk om te ontdekken dat zo veel mensen onze muziek de moeite waard vinden."