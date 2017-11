'Ik schaam me kapot, dit is NAC onwaardig', spelers en staf in de war door acht tegentreffers

BREDA - 'Ik schaam me. Hier heb ik geen woorden voor.' NAC-speler Manu Garcia is nog ondersteboven van de historische thuisnederlaag die NAC zaterdagavond leed tegen titelkandidaat Ajax. Spelers en staf van de club uit Breda vinden het vooral rot voor hun trouwe supporters. "We verliezen hier meer dan drie punten", zegt trainer Stijn Vreven.

'Dit is een hele pijnlijke avond. Ik sta hier met schaamte. Een gitzwarte avond voor NAC Breda." Stijn Vreven is hevig teleurgesteld. De trainer van NAC is duidelijk; tactisch en mentaal is zijn ploeg tekortgeschoten. "Ik neem als trainer de verantwoordelijkheid op me."





"We werken de hele week hard om in het weekeinde goed te presteren. Maar dit is verschrikkelijk. We hadden tegen Ajax een complete offday. Ik vind het vooral vervelend voor onze supporters. Ze bleven tijdens de wedstrijd zingen en ons steunen", aldus Manu Garcia."We moeten in de spiegel kijken en ons afvragen of we het NAC-shirt wel waardig zijn." Harde woorden van NAC-speler Fabian Sporkslede na de afstraffing door Ajax. "Het grootste probleem is dat je na de eerste goal elkaar laat vallen. Niemand wilde de bal meer hebben. Daarin moet je nou juist je verantwoordelijkheid pakken."