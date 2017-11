Michael van Gerwen naar halve finale, na zwaar duel met Engelsman Cross

WOLVERHAMPTON - Michael van Gerwen staat zondag in de halve eindstrijd van de Grand Slam of Darts. De wereldkampioen rekende in de kwartfinale af met de Engelsman Rob Cross: 16-1.

Van Gerwen, de laatste twee jaar winnaar van het prestigieuze toernooi, had het lang lastig met Cross. Pas na een achterstand van 10-8 kwam hij echt goed in zijn ritme.





Cross was in de kwartfinale nog te sterk voor Raymond van Barneveld (10-7), de winnaar van 2012. Hij verloor vorige maand de EK-finale van Van Gerwen, die in de halve finale op Phil Taylor stuit. De zestienvoudig wereldkampioen uit Engeland was in zijn kwartfinale veel te sterk voor Daryl Gurney uit Noord-Ierland: 16-4.

Prijzenpot

Het toernooi in Wolverhampton kent een prijzenpot van circa een half miljoen euro. Voor de winnaar ligt een premie klaar van bijna 125.000 euro.