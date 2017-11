Auto botst op boom in Sprang-Capelle, vrouw met spoed naar ziekenhuis

SPRANG-CAPELLE - Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag uit de bocht gevlogen en tegen een boom beland langs de Hoge Zandschel in Sprang Capelle. In de auto zaten drie jongeren. Een vrouw die achterin zat, is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Zij zou volgens ooggetuigen zwaargewond zijn.

Ook de man en vrouw die voorin zaten, zijn naar een ziekenhuis gebracht. De traumaheli die in eerste instantie was opgeroepen, hoefde uiteindelijk niet te komen.



Bergingsbedrijf

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk.



Een bergingsbedrijf heeft de auto getakeld.