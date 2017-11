Stomdronken man raakt rijbewijs kwijt: 'Zenuwen voor eerste prostitueebezoek, dus moed ingedronken'

EINDHOVEN - Drie automobilisten moesten in de nacht van zaterdag op zondag hun rijbewijs inleveren omdat zij reden terwijl ze te veel gedronken hadden. Ze werden betrapt tijdens controles in Eindhoven en Veldhoven.

Een automobilist had het wel heel bont gemaakt. Hij had een alcoholpromillage van 2,0.



Prostitueebezoek

"Hij verklaarde dat hij onderweg was naar zijn eerste prostitueebezoek en dat hij daarvoor zenuwachtig was", laat de politie weten. "Daarom had hij zichzelf wat moed in gedronken.... Nu werd het een erg dure - en gevaarlijke - aangelegenheid."