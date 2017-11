Vrouw klemgereden en beroofd in Tilburg

TILBURG - Een vrouw is vrijdagmiddag klemgereden en beroofd in de Professor Dondersstraat in Tilburg. Dit gebeurde toen ze fietste ter hoogte van de Jan van Beverwijckstraat. Dat maakte de politie zondagochtend bekend.

Nadat de automobilist haar had klemgereden, stapte de bijrijder uit. Die eiste geld. Hij rukte de fietstas van de fiets van de vrouw en stapte weer in de auto. Die reed vervolgens weg richting de Spoorlaan.



Het slachtoffer zag nog dat de auto daarna rechtsaf sloeg naar de Ringbaan-Oost. De vrouw bleef verder ongedeerd.



Signalement

De man die uit de auto stapte, is lichtgetint. Hij wordt tussen de 20 en 25 jaar oud geschat en is tussen de 1,80 en 1,85 meter lang. Hij heeft kort donker haar en een donker beginnend baardje. Hij droeg een donkere jas.