GLOW trekt weer veel bezoekers, beleef de twaalfde editie hier nog een keer

EINDHOVEN - 740.000 mensen hebben GLOW 2017 in Eindhoven bezocht. Dat laat de organisatie weten. Daarmee is de twaalfde editie van het lichtfestival ook meteen een van de best bezochte edities. Om deze editie af te sluiten werd er ook een schitterende timelaps gemaakt.





Vooral de eerste zaterdagavond was volgens de organisatie goed bezocht. Er werd toen een recordaantal van meer dan honderdduizend bezoekers bereikt.



Een van de grote publiekstrekkers was de lichtshow-performance in het Philips Stadion, deze was negen keer uitverkocht. Bij deze show konden 4.400 mensen aanwezig zijn.



Ook Belgen en Duitsers

GLOW trok niet alleen publiek uit de hele regio. Er waren ook veel Belgen en Duitsers die een kijkje kwamen nemen bij het lichtspektakel.



