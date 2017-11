Agent krijgt vuistslag in gezicht, man aangehouden

ESBEEK - Een politieagent is in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld tijdens een feest in Esbeek. Een 53-jarige man uit Esbeek is opgepakt.

Aanleiding voor de commotie was de arrestatie van een jongen, die al eerder de toegang tot het feest - waar zo’n 1200 bezoekers aanwezig waren - was ontzegd. De 53-jarige man bemoeide zich hiermee.



Duw

Toen een van de agenten hem vroeg afstand te houden en de man een duw gaf, haalde de man uit. Hij sloeg de agent met een vuist in het gezicht. Hij werd vervolgens tegen de grond gewerkt en aangehouden. De agent heeft aangifte gedaan.