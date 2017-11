Zwembad in Oosterhout deels leeggelopen, 900.000 liter water weggestroomd

OOSTERHOUT - Medewerkers van zwembad De Warande in Oosterhout troffen bij aankomst zondagmorgen plots een halfleeg zwembad aan. Door een storing is er in de nacht 900.000 liter water uit het 50-meterbad het riool ingestroomd. Daarom is een deel van het zwembad voorlopig afgesloten voor publiek.

“Er is ongeveer vijftig of zestig centimeter uit het hoofdbad gestroomd”, zegt Unitleider Hans Nouwen. “We willen geen risico nemen, daarom is het 50-meterbad nu tijdelijk gesloten.” Het 25-meter bad en het doelgroepenbad zijn wel gewoon open.

Het water kon wegstromen door een storing die ervoor zorgde dat een klep die naar het riool leidt open stond. Hoe dat heeft kunnen gebeuren kan Nouwen nog niet zeggen. Hij heeft zoiets nog niet eerder meegemaakt. “Dit is wel heel veel water dat is weggestroomd. Wij vragen ons ook af hoe dit kan.”

Vullen duurt nog wel even

Het vullen van het bad zal waarschijnlijk nog tot dinsdag duren volgens Nouwen. “We moeten het bad vullen met leidingwater. We kunnen maximaal ongeveer 15 tot 20 kubieke meter per uur vullen, en er is 900 weggelopen. Dat gaat dus nog wel even duren.” Normaal zit er 2.180.000 liter water in het bad.