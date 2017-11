Frustratie tijdens monsternederlaag NAC: 'Scheldwoorden gehoord die ik nog nooit gehoord heb'

BREDA - NAC ging zaterdag hard onderuit tegen Ajax, in eigen huis verloor het met 0-8. Een historische nederlaag die ook een dag later nog pijn doet in Breda. Volgens Ad van den Bemt, voorzitter van de supportersvereniging van NAC, en NAC-watcher Ronald Sträter ligt er een opdracht voor het bestuur.

"Er moeten ervaren spelers bij, in de winterstop", zegt Sträter. "De club heeft wel ervaren spelers, maar die zitten op de tribune. Robbie Haemhouts is geblesseerd, die is op de weg terug. Maar spelers als Jeff Stans en Gianluca Nijholt zitten op een zijspoor. Het zijn, samen met Giovanni Korte, de enige spelers die vooraf ervaring in de eredivisie hadden. Er moet weer geloof komen in die spelers of er moeten spelers van buitenaf gehaald worden."



Van den Bemt geeft in het Omroep Brabant-programma Sportlunch aan dat er spelers bij moeten komen. "Ik ga er vanuit dat er in de winterstop nog iets gaat gebeuren. Ik hoop het in ieder geval wel."



Teleurgesteld

Van den Bemt zag zaterdag de ene na de andere treffer, na iets meer dan een half uur spelen stond het al 0-5. Op de tribune leverde het in die eerste helft flink wat gevloek op. "Ik heb gisteren scheldwoorden gehoord die ik nooit van mijn leven gehoord heb. En ik loop al wat jaartjes mee."



Toch was er naast onvrede ook steun voor de ploeg. "Als je ziet hoe we achter de club blijven staan, dat is bijzonder. Dat zie je nergens anders. Een aantal weken geleden winnen we bij Feyenoord, dan loopt er 15.000 man weg. Er lopen hier wel wat mensen weg, maar de meeste fans blijven gewoon zitten en staan achter het team."



'Mentale tik'

Hoe deze grote nederlaag door gaat werken binnen de ploeg is afwachten. "Het is een enorme mentale tik die je krijgt als je er met 8-0 af gaat, in eigen huis. Dat mag NAC nooit overkomen", geeft Sträter aan.



Stijn Vreven komt zondag met zijn ploeg bij elkaar op het trainingscomplex in Zundert. "Het mag geen straftraining genoemd worden. Maar de ploeg was eigenlijk vrij en moet nu bij elkaar komen. Ze moeten iets naar boven zien te krijgen. De ene keer is het heel erg slecht, volgende week kan het weer heel goed zijn. Daar is geen peil op te trekken."