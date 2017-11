Frans Bauer weer helemaal de oude: volkszanger klaar voor tournee en tv-show

EINDHOVEN - Frans Bauer voelt zich weer helemaal gelukkig. “De afgelopen twee, drie jaar ben ik door een diep dal gegaan. Het was één rollercoaster. Ik ben in die periode ook een kilo of vijfentwintig aangekomen.” Maar dat was toen: de volkszanger uit Fijnaart is inmiddels 23 kilo kwijt geraakt en kan de hele wereld weer aan.

De ellendige tijd begon met de zelfmoord van zijn tante en oom, gevolgd door de ziekte en het uiteindelijke overlijden van zijn vader. De man met wie hij kon lezen en schrijven, met wie hij een twee-eenheid vormde. “Het was heel ingrijpend allemaal”, aldus Bauer.



Leverworst en bitterballen

Hij bleef worstelen met het verdriet en het persoonlijke leed. Bauer mocht dan voor de buitenwereld altijd even vrolijk zijn, van binnen voelde hij veel pijn. Hij probeerde het te verwerken door alsmaar te blijven eten. “Kwam ik thuis, pakte ik weer wat leverworst. Ging ik naar een feestje, dan gingen er met gemak wel een bitterballetje of vijf in.”



Totdat hij zich afvroeg waarmee hij bezig was. De voorbereidingen voor een nieuwe tv-show, die volgend jaar te zien is, openden hem de ogen. Hij moest op zoek een foto van enige tijd geleden en daarop zag hij een Frans Bauer die een pas echt frisse en gelukkige indruk maakte. Vervolgens wist hij vrij snel de knop om te zetten. “Ik ben niet minder gaan eten, wel gezonder. Bezocht ik vroeger eenmaal in de week de Chinees, nu is dat maximaal een keer in de maand. Train volop en ben gewoon lekker bezig.”



'Sportief en leerzaam'

Moet ook wel, want hij staat aan de vooravond van de Curlingquiz: een nieuw tv-programma, dat in het teken zal staan van de Olympische Winterspelen, die volgend jaar februari in Zuid-Korea worden gehouden. Bauer gaat het presenteren met oud-schaatser Mark Tuitert, ex-tophockeyster Ellen Hoog en tv-commentator Evert ten Napel. Bauer: “Het wordt leuk, sportief en leerzaam. Ik ben er nu al trots op. En dan sta ik ook nog voor een compleet nieuwe tournee.”



Bauer wil fans terugbetalen

Zijn fans zullen er met smart op wachten. Mensen over wie Bauer met bewondering spreekt. “Ze leven altijd met mee, accepteren me zoals ik ben. Onderkennen hoe graag ik dit doe.”



Bauer wil ze met zijn reeks concerten graag terugbetalen voor hun onvoorwaardelijke steun. Die overigens wederzijds is. Zijn ‘Toer de Frans’ wordt een soort van terugblik op een kwart eeuw artiestenbestaan. “Het wordt één van de grootste shows die ik ooit heb gemaakt en die laat zien wat ik allemaal in huis heb. Inclusief live orkest, showballet, echt van alles."



'Heel gaaf'

"Samen met een man of dertig ben ik die aan het opzetten, om met de mensen die erop af komen vijfentwintig jaar Bauer te vieren. We zitten nu in de repeteerfase en het wordt echt heel gaaf. Er zit heel wat nieuw werk in, maar we komen ook met verrassende dingen. Het wordt een show van twee en een half uur met een lach en een traan.”



Natuurlijk zal Bauer er zijn kersverse single ten gehore brengen: ‘Kom nu maar in m’n armen’. “Het is een traditioneel Frans Bauer-liedje. Ik was er ook echt aan toe en het publiek kennelijk ook, want het is nu al populair op YouTube en Facebook", aldus Bauer, die spreekt van een ode aan vrouwlief Mariska. “Dit is de muziek waar ik van hou. Muziek waarmee ik groot ben geworden.”



Bauer meest lustopwekkend

‘Kom nu maar in m’n armen’ is overigens op een aparte manier ontstaan, zo verklapt Bauer. “Ik kwam eens in een krant een artikel tegen over het feit dat mijn muziek de meeste lust opwekt. Terwijl ik het las, dacht ik wat is dat nou? Kort daarna stond de tekst voor het liedje op papier. Of mijn plaatjes echt lustopwekkend zijn? Ik weet het niet. Ik heb het in ieder geval geschreven voor mijn ‘Maris’.”



Onlangs werd Bauer wereldnieuws toen ene Mick Jagger ‘Heb je even voor mij’ zong. De zanger van de Rolling Stones is 74 en lijkt niet van het podium af te slaan. Gaat Bauer het ook zo lang volhouden? “Ik heb daar toevallig deze week nog afspraken over gemaakt met mijn kinderen. Als zij in de gaten krijgen dat het niet meer verantwoord is voor mij op te optreden, dan moeten ze in actie komen."



'Verrimpeld persoon'

"Ik hoop dat dit moment nog ver van me vandaan is. Dat ik bijvoorbeeld net als Rob de Nijs nog lang concerten mag verzorgen. Pas wanneer er op het podium geen Frans Bauer meer staat, maar een karikatuur, een verrimpeld persoon, dan mogen mijn vier jongens me tegenhouden.”



Voorlopig blijft hij optreden. “Ik wilde altijd zanger worden, niet zo zeer om de bekendheid, maar gewoon omdat ik het leuk vond. En nu ben ik én zanger én presentator. Al vijfentwintig jaar. Langer dan ik ooit had gedacht. Al die tijd heb ik mijn fans heel veel liefde bezorgd, heel veel emotionele momenten. Ik heb fans blij mogen maken, dat ze de polonaise lopen, maar ook afscheid zien nemen met mijn muziek.”