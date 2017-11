Auto te water, politie haalt bestuurder onder de douche vandaan

UDEN - De bestuurder die zaterdagavond met zijn auto te water raakte aan de Mellesingel in Uden is gevonden. Hij bleek thuis onder de douche te staan.

De bestuurder die zaterdagavond met zijn auto te water raakte aan de Mellesingel in Uden is gevonden. Hij bleek thuis onder de douche te staan.



Agenten troffen zaterdagavond om kwart voor zeven een auto in het water aan, maar er zat niemand meer in. Aan de hand van het kenteken wist de politie al vrij snel de eigenaar te achterhalen.



Warme douche

De man verklaarde dat hij op de Mellesingel de controle over zijn auto was verloren en daardoor het water in schoot. Hij wist zelf uit de wagen te komen, maar kon vervolgens niet meer bellen omdat zijn telefoon nat was.



Hij ging te voet naar zijn huis in Uden. Omdat hij nat en koud was, nam hij eerst een warme douche alvorens de politie te waarschuwen. Maar agenten stonden toen al voor de deur.



De man werd meegenomen naar het bureau voor een verklaring. Uit een blaastest bleek dat hij niet te veel had gedronken.